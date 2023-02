Perugia, gli aspiranti geometri del "Capitini" a lezione nei cantieri romani della Metro C

Sabato 11 Febbraio 2023, 18:08







PERUGIA - In cantiere a lezione di sicurezza. Gli aspiranti geometri dell’Istituto tecnico “Capitini” hanno constatato sul campo la complessa organizzazione richiesta nella costruzione di una grande infrastruttura, visitando alcuni cantieri della Metro C, a Roma. Il sopralluogo formativo, avvenuto nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), ha riguardato gli studenti di classe quarta e quinta Cat-Geometri. Accompagnati dai loro docenti e seguiti dai tecnici dei cantieri, gli studenti hanno visitato le stazioni Colosseo e San Giovanni in costruzione, assistendo ad alcune lavorazioni tecniche sui calcestruzzi e alla prima posa di alcuni impianti. «Un’esperienza che ha arricchito le competenze degli studenti del corso Cat-Geometri, una figura professionale sempre più richiesta dal mondo del lavoro», spiega il dirigente scolastico Silvio Improta. L’indirizzo Cat-Geometri, inoltre, è l’unico corso delle scuole secondarie di secondo grado nel quale la “Sicurezza nel lavoro” è una materia di insegnamento, proposta attraverso lezioni in classe e poi sperimentata nel quotidiano, attraverso stage e visite nelle aziende e nei cantieri.