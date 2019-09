Maltempo a Roma, alberi caduti e strade chiuse. Allerta arancione per forti temporali su tutto il Centro Nord

Dopo un sabato trascorso all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro Paese, ecco che la seconda parte del fine settimana sarà fortemente condizionata dal passaggio di un'intensa perturbazione atlantica che già in queste ore sta provocando un deciso peggioramento del meteo su alcune zone del Centro Nord in particolare sulla Liguria, l'alta Toscana, la Sardegna, il Lazio dov'è segnalato un forte temporale anche su Roma. Nella Capitale si sono verificati danni, allagamenti e rami caduti a causa del maltempo. Al lavoro gli agenti della Polizia locale di Roma impegnati nel mettere in sicurezza strade, con chiusure e deviazioni. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Particolarmente colpito il quadrante nord, con interventi per caduta di rami e alberi in via Casale Lumbroso rampa via Aurelia, via Flaminia, via Salaria soprattutto zona di Settebagni. Ultimo intervento delle pattuglie della polizia locale in via Tiberina per caduta alberi su carreggiata che ha reso necessaria la chiusura dal km 2 al km 8.



Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emesso un avviso per condizioni meteorologiche avverse che coinvolge molte regioni d'Italia. Vediamo nel dettaglio. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata proprio per la giornata domenica 22 settembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana e su gran parte della Liguria, bacini centrali e di levante. Allerta gialla nei restanti settori liguri e su parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, su tutti i bacini di Umbria e Lazio e sulla Sardegna centro-orientale.



🔔#allertaARANCIONE il #22settembre per rischio temporali e idrogeologico in Toscana e su gran parte della Liguria, centro e levante.

🔔#allertaGIALLA in 10 regioni.

⛈ Avviso meteo del #21settembre per piogge e temporali al Centro-Nord👉https://t.co/WEqgzZJaRx#protezionecivile pic.twitter.com/JERen1Eeja — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 21 settembre 2019



Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo e al consueto Bollettino Nazionale. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

La Protezione Civile regionale ha da poco diffuso un'allerta meteo con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica 'giallò a partire da domani, domenica 22 settembre, e per le successive 24-36 ore. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento. Pertanto invito la cittadinanza, soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne, a essere prudente e a limitare, se possibile, gli spostamenti».

