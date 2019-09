Equinozio d'autunno, anche quest'anno arriva il 23 settembre: ecco perché

Estate, addio. È proprio il caso di dirlo. Anche se la bella stagione anche quest'anno è durata due giorni in più delle altre (canonicamente le stagioni iniziano il 21 di ogni mese), alle 9:50 di lunedì prossimo, il 23 settembre, sarà di nuovo equinozio d'autunno e la nuova stagione si farà sentire da subito. L'Italia saluterà l'estate con piogge, temporali e possibili nubifragi tra Lazio, Toscana e Liguria.



LEGGI ANCHE Ecco perché l'autunno è la stagione giusta per l'amore

LEGGI ANCHE Meteo, sabato di sole: ma da domenica in arrivo temporali e grandinate

Equinozio, letteralmente, significa che la durata del giorno è identica a quella della notte, cioè, come spiegano gli astrologi, il disco del Sole resta lo stesso numero di ore al di sopra e al di sotto dell'orizzonte. Altra particolarità è che l'inizio dell'autunno non cade quasi mai il 21 settembre, ma sempre il 22 o il 23 (rarissimamente il 21 o il 24). Sono ben mille anni che questo evento astronomico non si verifica il 21: succederà solamente nel 2092 e nel 2096.

LEGGI ANCHE La Nasa sceglie la spiaggia di Montalbano per celebrare il solstizio d'estate

Anche se lunedì il sole rimarrà metà giornata sopra la linea dell'orizzonte, c'è da dire che di sole se ne vedrà ben poco. Edoardo Ferrara, metereologo di 3bmeteo, spiega che, da domenica, avremo «una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia, con piogge e temporali in arrivo dapprima sulle regioni di Nordovest e centrali tirreniche, in estensione verso fine giornata anche a Nordest e in misura più marginale al medio versante Adriatico. Non sono esclusi fenomeni anche intensi e locali nubifragi sulle regioni tirreniche; poco o nulla invece al Sud con al più un aumento della nuvolosità e qualche sporadico piovasco tra Campania e Molise». Poi, da martedì prossimo, la situazione dovrebbe migliorare nuovamente.



LEGGI ANCHE Sole di mezzanotte: dove andare (e quando) per goderlo al meglio



Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA