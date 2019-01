Roma, maxi rissa nella notte davanti a una discoteca: tre feriti e tre denunciati

È finita a scazzottate una lite nella notte davanti all’ingresso di una discoteca di via Cassia, tra Tomba di Nerone e Grottarossa. Se le sono date di santa ragione. Probabilmente l’alcol ha acceso la miccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Trionfale per sedare la rissa scattata poco prima tra 3 cittadini moldavi e 3 romeni. Durante la lite i 3 moldavi, di 28, 30 e 32 anni hanno colpito a calci e pugni i rivali. I tre sono stati soccorsi. Il più grave è stato giudicato guaribile in 30 giorni per una emorragia mentre gli altri 2 sono rimasti lievemente contusi. I tre moldavi sono stati denunciati per lesioni personali. Il fatto è accaduto a 24 ore di distanza dall’aggressione con tanto di investimento davanti alla discoteca Qube, al Portonaccio. Due giovani erano stati respinti all’ingresso dagli uomini della sicurezza perché ubriachi, e così loro per tutta risposta sono andati a prendere la macchina per poi ritornare a tutta velocità investendoli.

