Roma, allontanato dai buttafuori del Qube prende l'auto e li investe: caccia all'uomo

È salito a bordo della sua auto, una Mercedes classe B, e prendendo la carreggiata contromano ha investito i buttafuori del Qube, discoteca in via di Portonaccio, a Roma. È accaduto la notte scorsa poco dopo le 3. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del locale. I due buttafuori sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, uno al Vannini e l'altro al San Camillo.Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia e gli agenti del Gruppo Tiburtino della polizia locale. Danneggiate anche due auto in sosta. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia avuto una discussione all'ingresso del locale e che probabilmente sia stato allontanato dai buttafuori. Sono in corso le ricerche per rintracciarlo.