Marino, danneggia con l'auto tubatura del gas e scappa: ​ricercato

Marino, auto fuori controllo sbanda e abbatte le condotte del gas metano ieri nel tardo pomeriggio in largo Colizza nel centro storico marinese. E' caccia all'automobilista in fuga con una macchina non identificata da nessuno. Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie della Polizia locale e due mezzi della Protezione civile, unitamente ai vigili del fuoco di Marino per chiudere il gas che stava fuoriuscendo copiosamente. Solo intorno alle 19 la strada è stata riaperta e i tecnici della società del gas hanno ripristinato l'erogazione del metano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA