Danneggia decine di auto con un punteruolo: vandalo rischia il linciaggio

Vandalo scatenato e in una notte danneggia diverse auto: un marocchino con un punteruolo ha provocato danni per decine di migliaia di euro su una decina di auto parcheggiate durante la notte lungo le strade del centro di Avezzano. L'uomo ha rischiato il linciaggio dei proprietari e solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Lo straniero è stato fermato e arrestato con l'accusa di aver provocato, in una sola notte, gravi danni a una decina di auto parcheggiate nelle strade. Lui, H,Y, 28 anni, noto alle forze dell'ordine, si è divertito con un punteruolo a graffiare e a realizzare dei simboli fallici sulle auto parcheggiate in via Garibaldi, via Corradini e corso della Libertà. A fermare il raid sono stati alcuni passanti e residenti della zona che, quasi contemporaneamente, hanno chiamato il 112: e così poco dopo i carabinieri hanno colto sul fatto il marocchino.

L'uomo ha cercato anche di fuggire, ma è stato fermato da un carabiniere che era appostato poco più in là. L' accusa a carico del 28enne è danneggiamento. Sono circa una decina invece proprietari delle auto vandalizzate che hanno sporto denuncia, ma l'elenco potrebbe allungarsi nei prossimi giorni. I danni complessivi ammontano ad alcune decine di migliaia di euro. I militari intanto stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per ricostruire i vari atti vandalici e capire quante auto sono state danneggiate. Comunque non è la prima volta che i vandali si divertono a danneggiare le auto parcheggiate lungo le strade del centro durante la notte. Vengono presentate denunce alle forze dell'ordine da parte dei danneggiati, ma i responsabili riescono a farla franca. Questa volta però il vandalo è stato arrestato.