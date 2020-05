Roma, la mappa del contagio: boom di positivi sulla Cassia, pochissimi casi all'Eur

A Roma i contagiati da Covid-19 sono in totale 2.850, per una distribuzione di positivi a macchia di leopardo. Si va dal quartiere con le cifre meno alte, 104 contagi (VIII Municipio, quindi Garbatella) a quello con le più alte, 311 nel VII (Prenestino) passando per zone intermedie come il X (Ostia) fermo a 174 totali oppure l'Eur (IX Municipio) con 164. La mappa viene aggiornata dalla Regione Lazio due volte a settimana (martedì e venerdì) e stando agli ultimi dati la situazione risulta essere in miglioramente, seppur leggero. Segnali comunque incoraggianti.

LE ZONE

Entrando nei dettagli dei quartieri, analizzando la mappa si può notare come la Cassia registri 74 persone postive (praticamente il quartiere più esposto, ma anche una zona molto vasta) mentre un'area popolosa come Verano-Università La Sapienza sia costantemente ferma a quota 0. Stesso discorso per Boccea ad esempio, i cui numeri oscillano sempre tra 1 e 5 massimo (adesso è a 4), oppure per Casal Palocco (15) che ha sì numeri più alti ma un'estensione importante. Proseguendo nel tour virtuale del contagio Capitale, il Centro Storico registra ancora 49 positivi, l'Esquilino 42, Corso Trieste 63 e Prati-Delle Vittoria 53. Altri esempi: Primavalle, quartiere simbolo di popolazione cospicua, viaggia a 50 contagi, mentre 67 positivi si trovano sulla via Tuscolana. Anche il Nomentano non se la passa benissimo con 55, va molto meglio a Tor di Quinto (17) e a Ponte Galeria (15). Si difende benissimo l'Eur, con 8 e ancora meglio fa la Magliana con 4. Passando infine da una periferia all'altra, a Ostia il totale registrato è di 35 e sulla Tiburtina si sale a 43.

