Coronavirus a Roma, 8 nuovi positivi: calano i casi in tutto il Lazio (12). Quattro morti

Sono 8 i casi positivi di coronavirus a Roma, ulteriormente in calo rispetto alla giornata di ieri (uno in meno). Nel Lazio gli attualmente positivi sono invece 12 (-4 rispetto al dato di ieri). Quattro i morti, di cui tre sui 70 anni e una donna di 92 anni deceduta a Latina.

I dettagli delle Asl:

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 77 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 50 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 2 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 70 e 73 anni. 37 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto paziente di 70 anni. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con patologie pregresse. 162 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda sanitaria Sant’Andrea - 4 pazienti guariti. Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Umberto I – 70 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti;

Policlinico Tor Vergata – 31 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti;

Policlinico Gemelli - 60 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva;

Policlinico Campus Biomedico - 16 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 9 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Ares 118 - Iniziato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24

Istituto Zooprofilattico - Conclusa l’indagine sierologica sul personale sanitario

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - nella giornata di ieri 4 casi positivi. I pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro diventano 11: 7 bambini e 4 mamme. Buone condizioni generali per tutti

