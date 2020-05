In alcune zone di Roma il contagio è in calo e in altre invece cresce. Va meglio, rispetto a una settimana fa, a Montesacro ma va peggio nel quartiere Trieste, a Garbatella e Tor Pignattara. Torre Angela conta il maggior numero dei casi al momento positivi (e negli ultimi giorni ha registrato un lieve aumento), mentre aree come quelle di Tor di Valle, Appia Antica, università La Sapienza e Castel Porziano - poco popolate - sono a quota zero. Ecco la mappa, aggiornata quartiere per quartiere (al 14 maggio), che la Regione Lazio mette a disposizione due volte a settimana (il martedì e il venerdì) per capire l'andamento della curva da Covid-19 e come si spostano, arretrano o aumentano i contagi.

I municipi.

Il settimo distretto, che coincide con lo stesso Municipio, è quello con il più alto numero di contagiati. La zona del Tuscolano, Appio Latino, Don Bosco , Appio Claudio ha il record dei positivi nella Capitale: 293. Segue il Municipio V (Titurtino, Prenestino e parte del Tuscolano), con 260, e ancora il distretto VI (249 positivi) che comprende anche Torre Spaccata, Borghesiana e Tor Vergata. Il municipio II (Flaminio, Parioli e Trieste) è a quota 198, seguito da Montesacro (196). Molti meno casi di contano al distretto 11, Portuense e Gianicolense (116) e ancora meno al XIII, Aurelio-Primavalle. Tra Ostiense e Garbatella (ottavo distretto) il minor numero dei positivi di Roma, in tutto 98.

I quartieri

Rispetto a qualche giorno fa nel Centro Storico c'è un caso in più (rispetto alla rilevazione del 7 maggio), si è passati da 45 a 46. Stabile la situazione a Prati (20) e così pure all'Esquilino (36), Trastevere (7), Nomentano (50), Gianicolense (34): i numeri in queste zone sono le stesse di qualche giorno fa. Un caso in più a Torpignattara (da 41 a 42) e così pure a Colli Portuensi (da 55 a 56). Qualche contagiato in più a Trieste che passa da 55 a 58, mentre Montesacro alto scende da 16 a 10 e Val Melaina resta a 79, come nei giorni scorsi. Un lieve rialzo di casi anche a Garbatella, erano 40 e nell'ultima rilevazione sono diventati 42. E a Torre Angela, dove c'erano 84 positivi e adesso sono 86.

Le zone più colpite a Roma sono Val Melaina (anche se la vicina Conca d'Oro è ferma a 15 casi) e Torre Angela. Nessun caso invece a Grottarossa est, uno soltanto a Santa Maria Galeria e Tor Cervara, solo 4 alla Magliana. E tra i quartieri che hanno sofferto meno degli altri la diffusione del contagio ci sono anche Corviale (6), Eur (8), Boccea (3), La Storta (9).

