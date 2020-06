Frascati, mano triturata nella macchiana per impastare: pasticcera in elisoccorso al Gemelli

La mano triturata nella macchina per impastare. Panico a Frascati dove una ragazza di 28 anni residente a Marino è stata coinvolta nell'incidente nel pastificio dove lavorava, in via Armando Diaz . I vigili del Fuoco hanno lavorato per circa un'ora per tentare di liberare la mano dal macchinario. Poi l'arrivo di un'ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima al campo sportivo di Frascati dove un elisoccorso l'ha trasportata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Frascati che hanno avviato indagini e posto sotto sequestro il macchinario. Gli ispettori della Asl Roma 6 stanno indagando sullìincidente sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA