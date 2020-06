Operaio colpito alla testa da un rullo in un'azienda del Cassinate: trasferito in elicottero

Colpito alla testa da un rullo di metallo: operaio trentunenne dell’Alto Casertano elitrasportato all’Umberto I di Roma.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri in un’azienda del settore imballaggio di Sant’Elia Fiumerapido.

Sul posto subito dopo l’incidente sul lavoro sono intervenuti i sanitari del 118, i quali viste le condizioni dell'uomo ne hanno disposto l’immediato trasferimento in eliambulanza all’Umberto I in codice rosso.

Qui è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari a causa di un trauma cranico.

Nell’azienda cassinate sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino, i quali hanno avviato i rilievi e attivato l'ispettorato del lavoro dell’Asl di Frosinone che ha eseguito un sopralluogo. Spetterà loro capire la dinamica dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA