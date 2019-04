Lupa verde: per il Campidoglio è in restauro

Nessuna maledizione Spelacchio. La Lupa Verde, ovvero la scultura arborea che troneggia a piazza Venezia, «è ora in restauro presso il servizio Giardini». A precisarlo il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco (M5S) che ha svelato così il perchè la lupa sia sparita dalla sua naturale collocazione. «Povera Lupa, costretta a 'toccare ferrò contro un funerale farloccamente annunciato. La scultura verde di Piazza Venezia, infatti, non è morta, così come risulta fantasiosa e non veritiera la ridicola e leggendaria 'maledizione di Spelacchiò.

LA TUTELA

Più semplicemente, la Lupa è stata condotta presso il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, per il restauro della base e per essere sottoposta a periodici interventi fitosanitari e agronomici necessari per le composizioni in vaso», ha precisato Diaco. «Normali, fisiologiche operazioni di routine che hanno immotivatamente indotto a ricostruzioni surreali e non corrispondenti alla realtà. Non appena gli interventi saranno ultimati, la Lupa tornerà al proprio posto, a beneficio dei tanti cittadini e visitatori che frequentano il Centro cittadino», conclude Diaco su Fb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA