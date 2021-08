Giovedì 26 Agosto 2021, 06:54 - Ultimo aggiornamento: 08:08

Linea dura della Questura di Roma sugli eventi a rischio assembramento. Dopo la chiusura del Kursaal, per cinque giorni (ma questo weekend sono già previsti altri appuntamenti nella parte dedicata all'intrattenimento), stavolta salta uno degli eventi più attesi del mese d'agosto: la serata-live di Ludwig, fenomeno romano cult tra gli adolescenti. Il dj, autore di hit popolarissime sui social (e non solo), si sarebbe dovuto esibire, ieri sera, al Castello Miramare, a Maccarese. Ma martedì, la polizia che monitora, su indicazione del questore, Mario Della Cioppa, tutti gli eventi più a rischio ha avvisato il gestore della struttura circa il rispetto delle norme anti-Covid. In sostanza, gli ha ricordato che avrebbe dovuto evitare assembramenti.

Ma a fronte delle prenotazioni ricevute l'appuntamento viaggiava verso il sold out, come avviene sempre per i live di Ludwig la spiaggia ha preferito cancellare, nel pomeriggio di ieri, l'appuntamento. A causa della grande affluenza prevista ha scritto il cantante romano sulla sua pagina Instagram al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti, la serata al Castello Miramare di Maccarese è annullata.

Una decisione analoga era stata presa a Latina, dal locale Cancun, dove pure si sarebbe dovuto esibire il dj: anche in questo caso, l'afflusso di un numero eccessivo di persone non avrebbe consentito di garantire il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid.

ALLERTA WEEKEND

Intanto, per questo weekend, massima attenzione per la riapertura di alcune popolari discoteche, nella Capitale. L'obiettivo della polizia amministrativa è di verificare che sia rispettata la capienza massima delle strutture ma che, soprattutto, non sia promossa attività da ballo, che non consente di mantenere il distanziamento. Tra i locali che riapriranno, oltre al Kursaal, il Nice, a Saxa Rubra, l'Aster club, a villa Borghese e il Black Garden, in via delle Capannelle. Locali ben noti alle forze dell'ordine, soprattutto per alcuni video, condivisi sui social, che, prima della chiusura estiva, mostravano il pubblico danzante e assembrato. I controlli della polizia sono in sinergia con vigili, guardia di Finanza e carabinieri.

