Linate, denuncia dei passeggeri: «50 persone stipate nel bus verso l'aereo». Cresce la paura contagio

Giovedì 1 Luglio 2021, 11:25

Linate (Milano), cresce la paura di nuovi contagi tra i passeggeri che stamani stavano per imbarcarsi su un aereo: «Troppe le 50 persone stipate nel bus in pochi metri quadrati». Il tutto in barba alle raccomandazioni degli esperti che invitano ad evitare assembramenti, proprio per scongiurare che la curva dell'epidemia Covid esploda di nuovo. L'invito a comportamenti responsabili, nel caso documentato dalla foto scattata stamani dai passeggeri, dimostra come non sia stato proprio preso in considerazione.