Scauri, assembramento e locale chiuso. Rissa per motivi di confine: 5 denunce

Domenica 8 Agosto 2021, 12:06

Un locale chiuso per assembramento e cinque persone denunciate per una rissa, a Scauri. E' il bilancio dell'attività dei carabinieri che la notte scorsa, nel corso di servizi inalizzati al controllo delle normative emanate in tema di emergenza epidemiologica da covid-19, hanno disposto la chiusura di un esercizio commerciale per aver riscontrato un assembramento di avventori in violazione del previsto distanziamento sociale.

Gli stessi militari in mattinata erano intervenuti per mettere fine a una rissa nata per questioni di confine, nel corso della quale uno dei partecipanti ha usato anche una spranga di ferro. Alla fine dell'accesa discussione cinque persone sono state identificate e denunciate appunto per rissa.