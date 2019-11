Delitto Sacchi, l'ex fidanzato di Anastasia: «Quando stava con me non fumava neanche. E come poteva avere 70mila euro?»

Adesso Anastasia ha cambiato persino look: capelli più corti, rossi mogano, niente felpa ma un giaccone a quadri. Si presenta così alla stazione dei carabinieri vicino casa per la prima firma come indagata per la trattativa sulla droga che ha preceduto l'uccisione di Luca Sacchi, il fidanzato. Sale sullo scooterone del patrigno e se ne va. Sembra un'altra rispetto alle tante foto postate su Instagram e sembra «un'altra» anche agli occhi del suo ex fidanzato, un parrucchiere che chiameremo Andrea (perché preferisce restare anonimo) e con il quale si conosce da quando erano ragazzini.

Anastasia è indagata per detenzione e spaccio di stupefacenti. Se lo sarebbe aspettato?

«Ho conosciuto un'altra Anastasia io. Una ragazza tranquilla, senza grilli per la testa, lontana anni luce dal mostro che ora viene tratteggiato. Sono sconcertato».

Ma per gli inquirenti la sua ex ragazza ha avuto un ruolo determinante negli accordi per avere la droga.

«Guardi, Anastasia si spaventava se solo qualcuno si faceva una canna vicino a lei e ora pensarla come a una narcotrafficante proprio non ci riesco. Evito di guardare la tv proprio per non sentirne neanche parlare».

Però è passato del tempo da quando non vi frequentate più e molte cose possono cambiare.

«Certo sono circa 6 anni che sono con un'altra persona e anche Anastasia aveva Luca. Però eravamo rimasti in buoni rapporti, ci mandavamo messaggi per gli auguri di Natale o il compleanno. Quando è morto Luca le ho scritto per farle le condoglianze dicendole che se aveva bisogno di qualcosa, di non farsi scrupoli a chiedere».

Conosceva Luca?

«No, sapevo solo che stavano insieme. In tutta questa vicenda sono dispiaciuto più per lui, alla fine. Perché quel ragazzo non c'è più, alla fine Anastasia potrà rifarsi una vita e guardare avanti».

Ma tutta questa vicenda non le pone degli interrogativi?

«Piu che altro non riesco a spiegarmi come lei potesse avere 70mila euro nello zaino. Una che ha la disponibilità di cifre simili, perchè dovrebbe barcamenarsi tra il fare la cameriera e la baby sitter?».

Forse voleva cambiare vita?

«Anastasia non può essersi trasformata così, non voglio crederci».



