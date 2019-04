Bottiglia incendiaria contro la sede della Lega nel quartiere Prati: lievi danni al portone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata nella notte contro l'ingresso della sede romana della Lega in via Alessandro Farnese nel quartiere Prati. C'è stato solo un principio d'incendio e i dani alla porta d'ingresso sono stati limitati. Francesco Zicchieri, coordinatore regionale e vice capogruppo alla Camera del partito, in una nota denuncia l'attacco: «Stanotte - scrive - la nostra sede di via Alessandro Farnese è stata oggetto di un vile atto intimidatorio. Degli sconosciuti hanno lanciato una molotov contro il portone di ingresso. Fortunatamente, escluso un principio di incendio, la stessa non è esplosa, procurando solo lievi danni. Abbiamo costruito nel Lazio una realtà grandissima fatta di professionisti, mondo del volontariato, giovani e amministratori locali che finalmente stanno offrendo una speranza ai cittadini. I continui attacchi ai luoghi della democrazia, dimostrano ancora di più il buon lavoro che stiamo portando avanti, sul quale non ci sarà intimidazione che tiene».