Ordinanza Lazio, mercati chiusi nei weekend. Zingaretti: «Stop anche ai maxi-store»

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti in un'intervista su Raiuno parla dell'ordinanza appena firmata per la Regione Lazio. Si prepara, quindi un weekend con molte restrizioni per i cittadini di Roma e delle altre province laziali. «Oggi ho firmato una ordinanza» per la Regione Lazio, «anche se la situazione è positiva, per vietare i mercati la domenica e chiudere gli esercizi commerciali sopra i 2500mq. Vedremo se si ferma la curva senza arrivare a misure estreme con effetti economici e sociali». Zingaretti ha anche parlato dell'attuale momento politico: «Da collega a collega dico che Vincenzo De Luca, un merito l'ha avuto: ha lanciato l'allarme per primo in questa seconda ondata. Fino a venti giorni fa c'era una narrazione sbagliata della situazione, io ho litigato e sono stato insultato perché ho vietato il pubblico agli internazionali di tennis. Quando chiedevamo prudenza sembravamo matti». Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Oggi è un altro giorno su Rai 1.

«Ho appena firmato una nuova ordinanza che ha come obiettivo quello di limitare occasioni di assembramento, nei giorni festivi e prefestivi, all'interno delle grandi strutture di vendita e delle grandi superfici commerciali, frequentati soprattutto durante il week end. So bene che si tratta di nuove restrizioni e sacrifici ma sono fatti per combattere il virus e bloccare la curva del contagio. Questa ordinanza è frutto di una strategia e di uno spirito di prevenzione, figli di una situazione epidemiologica e sanitaria come ci confermano quotidianamente i dati che nella nostra regione è ancora sotto controllo ma rimane comunque grave e va fermata, Quello che non dobbiamo assolutamente permettere, però, è che il virus prenda il sopravvento. Non scordiamo che stiamo convivendo con un nemico tanto invisibile quanto aggressivo, per questo utilizzare la prevenzione come prima arma per combatterlo ci rende certamente più consapevoli e più forti». Con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti annuncia la firma di una nuova ordinanza regionale che vara lo stop dei mercati e dei maxi store nel week end.

