Regole anti assembramento per il Covid: scatta la stretta nei maxi-store e nelle vie dello shopping. Dopo l’accesa polemica scattata per la folla che lo scorso fine settimana si è riversata tra il centro storico di Roma, i parchi delle ville e il lungomare, il weekend in arrivo sarà controllato per evitare calca e code. La Regione sta valutando altre strette sul commercio che riguarderanno, dopo quelle già attivate per i centri commerciali, i grandi store.

Perciò: da Ikea, Decathlon, alla Rinascente, tutti gli spazi commerciali sopra i 2500 metri quadrati dovranno restare chiusi. Lo stesso potrebbe accadere per i mercati all’aperto dove potranno vendere solo gli alimentari. A rischio chiusura perciò, anche il mercato domenicale di Porta Portese. Per tutti gli altri negozi, verranno eseguiti controlli per il rispetto del distanziamento e di tutte le norme anti contagio previste.

Ultimo aggiornamento: 11:11

