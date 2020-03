Rapinano la farmacia con mascherina e guanti per confondersi tra i clienti

Una rapina singolare. In stile coi tempi. Due individui, stamattina, hanno messo a segno una rapina in farmacia. Ma per farla hanno usato guanti in lattice e mascherine oltre che essere armati di taglierini.



É accaduto in via Giovanni Castel Bolognese, a Porta Portese, verso le 10. I banditi hanno fatto irruzione nella farmacia col volto coperto dalle mascherine. Si sono fatti consegnare 500 euro e sono fuggiti. Sul posto la polizia.

I rapinatori, avendo usato guanti in lattice, non hanno lasciato impronte. Le volanti hanno setacciato la zona senza trovare i banditi: il trucco delle mascherine sul viso è servito per confondersi fra i clienti. Ultimo aggiornamento: 16:12