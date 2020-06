Toscana, aboliti i guanti tranne sul lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Toscana, aboliti i guanti nella vita comune tranne sul lavoro. In un’ordinanza efficace dal 17 giugno il governatore, per la prevenzione dal contagio da, «raccomanda una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti senza ricorrere, anche qualora raccomandato nelle ordinanze ad oggi emanate dal Presidente della Giunta regionale, all’utilizzo di guanti monouso». Negli ambienti di lavoro socio-sanitari e negli ambienti di lavoro, invece, i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale.