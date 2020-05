Mascherine, guanti e stampa a distanza: Kvitova testa a Praga il tennis post Covid-19

In campo da ingressi diversi e con le mascherine. Raccattapalle con i guanti, stampa a distanza e niente stretta di mano a fine match. Il tennis che si appresta a ripartire dopo la pandemia di coronavirus testa i protocolli di sicurezza nei vari tornei nazionali che stanno spuntando un po' ovunque per permettere ai big della racchetta di rimettersi in moto in attesa che anche Atp e Wta possano fare altrettanto. E così da Praga arrivano le immagini del torneo cui hanno preso parte anche delle giocatrici di richiamo come Petra Kvitova, numero 12 del mondo ma ex numero 2, e Barbora Strycova, attuale numero 31 con un passato da 16 della Wta.



La Kvitova si è presentata anche nella conferenza stampa alla vigilia del torneo con la mascherina e ci ha scherzato su: «Almeno non ho dovuto truccarmi...». Salvo tornare seria quando ha affrontato il tema degli Slam cancellati e di quelli che probabilmente si giocheranno a porte chiuse. «I Major sono il clou del tennis - ha spiegato la tennista ceca - e senza pubblico viene meno la loro essenza. Sono sincera: se l'unica possibilità è giocare senza pubblico a questo punto è meglio cancellare i tornei».