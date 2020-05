Civitavecchia, sdoganati a tempo di record 9 milioni di guanti per uso medico

Una procedura rapida per permettere l'arrivo a destinazione di 9 milioni di guanti per uso medico. E' quella che hanno messo in atto i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia negli ultimi giorni.

Gli addetti della sezione antifrode e controlli negli ultimi giorni hanno sdoganato, con rapida procedura, tre container provenienti da Cina e Malesia contenenti rispettivamente 6 milioni e mezzo di guanti in vinile e oltre 3 milioni di guanti in lattice per usi medico. I dispositivi sono destinati a strutture sanitarie di Lazio, Toscana, Campania e Puglia.

Continua quindi l'impegno della Dogana per dare priorità alla consegna di strumenti necessari a contrastare l'emergenza sanitaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA