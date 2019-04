Frascati, dalla Maratona di Roma a sindaco per un giorno a 83 anni: l'inarrestabile Sergio Molinari

Sergio Molinari sindaco per un giorno? Il popolarissimo maratoneta 83enne di Frascati che ieri a Roma ha corso la sua 49esima maratona in carriera, potrebbe idealmente vestire la fascia di primo cittadino del suo comune per ventiquattro ore. La proposta, che presto verrà ratificata in una mozione, è del consigliere di minoranza Mirko Fiasco e sta già riscuotendo un forte appoggio sui social.

IL PERSONAGGIO

Molinari, per tutti “A nicchia” (soprannome che gli derivò dalla nicchia per il vino dove si rifugiò l’8 settembre del 1943 durante il terribile bombardamento americano che provocò 800 morti tra la popolazione e i militari tedeschi), è un simbolo della cittadina tuscolana e la sua sconfinata passione per la corsa lo ha fatto conoscere in tutta Italia e non solo. Il suo negozio, una sala da parrucchiere, viene continuamente visitato non solo da “normali” clienti, ma anche da appassionati podisti che ne hanno seguito le gesta nel corso degli anni.

IL MOTTO

«La corsa illumina la vita» ama ripetere Molinari a chi gli chiede dove trova la forza di percorrere oltre 42 chilometri alla sua “tenera” età. Un frascatano doc che ora potrebbe anche ricevere idealmente la carica di primo cittadino per un giorno.

Tiziano Pompili

© RIPRODUZIONE RISERVATA