«La maestà di Ponte Milvio senza il caos della movida»

Domanda banale: dove abiti? A Ponte Milvio . E subito avverti che la distrazione diventa attenzione, le antenne vibrano, la testa s'inclina come quando i cani non capiscono, e puntuale arriva l'altra domanda banale: «E com'è?» ma l'intonazione già presuppone il seguito «Un gran casino, vero?» così dicono. Io, più che abitarci, la attraverso la famosa piazza, e solo se non riesco a evitarla con una strada alternativa per raggiungere il mio cancello 200 metri più in là. Perché, senza epidemia, è proprio il gran casino di cui sopra, ci si mette di meno a percorrere la Roma Napoli che a passare dal Ponte alla Chiesa, i due confini che delimitano la Piazza. Ma a parte il tempo che si perde per attraversare questo slargo appoggiato al fiume, sono i pesci che ci sguazzano il vero elemento che infastidisce. In mare schizzano via, ti puoi incuneare nei banchi più fitti che in un attimo si disperdono, qui no, qui ti guardano. Male. Sei tu l'invasore. E non spostano neppure il peso da una gamba all'altra, restano lì, impiantati sul piedistallo della loro adolescenza, tesserati di un club che non accetta chi ha superato i 20. Magari non sanno che in quell'antichissimo assembramento che invase la piazza, c'erano tanti loro coetanei, che non facevano l'aperitivo ma facevano la guerra, anzi la battaglia, la famosa battaglia di Ponte Milvio. Morti senza feriti, cavalli all'aria e cherubini in cielo. Oltre la famosa Croce ovviamente.