Roma, folle armato di Katana semina il panico in strada: un ferito

Uno squilibrato impugnando una katana ha seminato il panico, l’altra notte a Roma, in via La Spezia, quartiere San Giovanni. L’individuo, descritto, come un mediorientale, ha anche ferito un passante. L’allarme è scattato alla mezzanotte, quando alcuni residenti non hanno creduto ai loro occhi: seminudo si aggirava in strada un uomo armato di una sciabola. Parecchie volanti sono arrivate in zona e in pochi minuti si è scatenata la caccia al misterioso schermitore.

Gli agenti hanno trovato un ragazzo bengalese, sanguinante ad una mano, ferito dal ricercato. L’individuo è riuscito a fuggire. La vittima è stata trasportata in ospedale: ne avrà per pochi giorni. Non ci sono dubbi che l’uomo esista: infatti i poliziotti hanno sequestrato una Katana sporca di sangue. Il folle dovrebbe avere le ore contate, la polizia sta sulle sue tracce.

