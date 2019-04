Auto ribaltata su via dei Laghi, giovane ferita e lunghe code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una trentenne è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 sulla via della Laghi a Velletri La ragazza era alla guida dei una Fiat 600 che viaggiava in direzione di Velletri quando, giunta al chilometro 19, a poche decine di metri dal San Raffaele, ha perso il controllo della vettura finendo prima fuoristrada e poi capottata su un fianco dell'auto. Sul posto, per estrarla dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco di Velletri che l'hanno affidata alle cure degli operatori del 118. La ferita è stata trasportata in ospedale a Velletri in codice rosso da politrauma anche se risultava vigile. Ti affido in tilt sulla via dei Laghi e per gli rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.