Blitz antidroga della polizia, con decine di agenti e alcuni cani antidroga, come il famoso lupo Higgis. Varie le zone interessate: dal centro, che ha visto impegnato il commissariato della polizia di Stato Viminale, alle zone più calde come Casilino Nuovo, San Basilio, Porta Maggiore, Primavalle e Lido Di Roma fino alle periferie con i commissariati di Tivoli, Albano e Velletri. Diverse sono le modalità che hanno portato all'arresto dei pusher: in flagranza di reato mentre erano intenti a smerciare la droga, dopo attività di indagine e durante servizi di appostamento. Gli arrestati, cittadini italiani e stranieri, dovranno rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Quindici i pusher arrestati, tre chili di droga sequestrati per un totale di 33.795 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA