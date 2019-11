Incidente sulla Roma Fiumicino: arriva l'eliambulanza. Traffico bloccato verso l'aeroporto

Disagi e code per gli automobilisti che percorrono la Roma-Fiumicino in direzione Fiumicino. A causa di un incidente al km 14 tra lo svincolo della A12 Roma-Civitavecchia e Parco Leonardo, in direzione Fiumicino si registrano forti rallentamenti. I l traffico scorre su una sola corsia: per permettere l’intervento dell’eliambulanza, infatti, il traffico è bloccato ed è chiuso il tratto tra l’Aeroporto di Fiumicino e il bivio della A12 Roma-Civitavecchia direzione Fiumicino.



