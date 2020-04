Torre Maura, incendio distrugge un appartamento: vigili salvate due persone. Evacuato palazzo

Le fiamme sono divampate stamattina intorno alle 8. L'incendio è scoppiato in un appartalmento al primo piano di un edificio di via delle Pispole nel quartiere di Torre Maura. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Si sono così potute salvare le due persone che abitano nell'appartamento, un uomo di 44 anni e la madre anziana, intossicata, portata d'emergenza al pronto soccorso del Sant'Eugenio.



Sul posto, oltre i Vigili del fuoco, sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale di Roma che hanno portato fuori dal palazzo alcune persone, consegnandole alle prime cure del personale 118. All'interno dell'abitazione andata a fuoco si trovavano un uomo di 44 anni e sua madre: la donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio per ulteriori accertamenti.



Inoltre, è stato richiesto l'intervento della Sala operativa sociale per portare alcune coperte e generi di prima necessità alle persone rimaste in strada. In corso le verifiche tecniche da parte dei Vigili del fuoco per stabilire le cause dell'incendio.

