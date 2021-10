Green pass in Campidoglio, le regole per i dipendenti comunali: dagli ingressi unici ai controlli a campione

Giovedì 14 Ottobre 2021, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 15:01

Green pass in Campidoglio. Partono domani, come in tutti i luoghi di lavoro, i controlli sul green pass per i dipendenti comunali di Roma. La certificazione verde, come si legge in una circolare ad hoc, dovrà essere esibita al momento dell'accesso alla sede di lavoro o in un momento successivo, nel corso della giornata lavorativa tramite controlli a campione almeno sul 30% dei presenti per ogni sede.

Green pass in Campidoglio, ingressi unici

Poiché la maggioranza delle strutture capitoline ha una pluralità di ingressi, si prevede che ciascun direttore apicale individui un unico ed obbligatorio varco di accesso per tutti i dipendenti, al fine di poter effettuare le verifiche con «gli strumenti consegnati» e «nelle more dell'acquisizione di un numero maggiore di apparecchiature».

Controlli a campione, «assente ingiustificato» chi non ce l'ha

Chi non avrà il certificato verde sarà allontanato e considerato «assente ingiustificato». In una prima fase, per «prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso», «così come in caso di malfunzionamenti delle apparecchiature» si potranno disporre «controlli a campione con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 30 per cento delle presenze in servizio». In questo caso, qualora accerti che «l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, così come in caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione, il dipendente dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato» e «considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde».