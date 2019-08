Morta a Roma Grazia Di Veroli, consigliere dell'associazione ex deportati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morta a Roma Grazia Di Veroli, esponente della Comunità ebraica romana, impegnata, in qualità di consigliere dell'Associazione Nazionale ex deportati, nel lavoro di didattica della Shoah e per la difesa della Memoria. Ne dà notizia il sito Shalom.it, magazine della Comunità ebraica di Roma. La Di Veroli, 58 anni, aveva collaborato con ricerche, scritti e interviste a mostre e convegni, nonché a film (Il servo ungherese di M. Piesco e G. Molteni) e documentari televisivi ( Roma 1944. L'eccidio delle Ardeatine). «Se ne va una cara amica - si legge sul sito nella dichiarazione della presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello - una donna che ha dedicato la sua intera esistenza alla difesa della Memoria e a combattere l'antisemitismo e qualsiasi deriva razzista e intollerante. Un impegno costante che non è mai mancato, volto ad insegnare e a ricordare alle nuove generazioni le tragedie del nazifascismo».