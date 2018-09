Virginia Raggi, sindaco di Roma

Virginia Raggi è sindaco di Roma dal 22 giugno 2016. Originaria del quartiere Appio-Latino, è diplomata al liceo scientifico Newton e laureata in giurisprudenza presso l'Università di Roma Tre, specializzata in diritto civile, giudiziale e stragiudiziale. L'elezione a sindaco il 19 giugno vincendo il ballottaggio sull'esponente del Pd Roberto Giachetti. Ventinove i seggi ottenuti in Assemblea Capitolina. Virginia Raggi è il più giovane sindaco di Roma della storia e, allo stesso tempo, anche la prima donna a ricoprire tale carica.

