Granfondo ciclismo, traffico impazzito ai Castelli e sull'Appia

Traffico bloccato per ore ieri a Ciampino e tante polemiche per il passaggio della corsa ciclistica Granfondo Campagnolo. Una vera giornata di passione è stata vissuta da migliaia di automobilisti a causa della chiusura di via Appia Nuova per permettere il passaggio dei ciclisti. A Ciampino, gran lavoro della Polizia Locale e della Protezione Civile per soccorrere e calmare i cittadini inferociti. La Polizia Locale ha dovuto scortare una donna che stava per partorire, diretta al Policlinico di Tor Vergata. Gli agenti hanno anche fatto la scorta, improvvisando un zig-zag nell’ingorgo, per permettere a una sposa di arrivare in tempo in chiesa e a due viaggiatori che rischiavano di perdere l’aereo di volo internazionale in partenza dall’aeroporto di Ciampino. Bloccato per circa 4 ore il traffico che da Ciampino porta ai Castelli. «Sono uscito dal lavoro alle 8 - afferma un abitante di Ariccia - è sono arrivato a casa poco prima di mezzogiorno. Ho vissuto una situazione incredibile e tutto per il passaggio di una corsa ciclistica». Molti automobilisti, in preda ad una crisi di nervi, dopo ore di traffico, sono stati dirottati verso il Raccordo Anulare e fatti uscire sulla Pontina, ma anche questa arteria era molto intasata. Gli organizzatori della Granfondo, per il diniego al passaggio della corsa di alcuni comuni castellani, hanno ridotto il percorso e rimborsato i ciclisti che si erano prenotati per il tratto più lungo.Il comune di Grottaferrata con un comunicato stampa ha reso noto i motivi per cui non ha concesso il passaggio ai ciclisti. «In concomitanza con questo evento sportivo - ha detto Luciano Andreotti, sindaco di Grottaferrata - c’è stata a Roma la canonizzazione della Beata suor Giuseppina Vannini, fondatrice dell’ordine delle Figlie di San Camillo, la cui casa generalizia è nel nostro comune. Pertanto sono arrivati centinaia di bus di pellegrini da tutta Italia e non potevamo creare ulteriori problemi al traffico». Anche il comune di Castel Gandolfo ha fatto sapere che il passaggio su alcune strade dissestante di competenza è stato negato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. «Mi sono allineato - aggiunge Massimo Pulcini, sindaco di Monte Porzio Catone - alle posizioni dei miei colleghi dei comuni limitrofi. Il percorso che era stato prescelto dalla Granfondo è pieno di buche e non offre la necessaria sicurezza».