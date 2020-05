Roma, Appia Nuova: picchia e minaccia di morte la compagna. Arrestato dalla polizia

Un cinquantenne che minacciava e picchiava la compagna siriana di dieci anni più giovane è stato messo agli arresti domicilliari dalla polizia dopo l'ennesima lite. L'episdio è avvenuto in via Clelia vicino all'Appia Nuova. Giorni fa gli agenti avevano trovato la donna in strada in evidente stato di agitazione: voglio lasciarlo, aveva raccontato, ma lui mi ha colpito e non mi fa andare via. Nell'agosto dello scorso anno la donna era stata vittima di percosse durante le quali aveva riportato contusioni multiple sulla testa e sul volto e per le quali era dovuta ricorrere a cure mediche recandosi al pronto soccorso. L'uomo è risultato avere a carico vari procedimenti penali riguardanti reati di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, molestie, ingiurie, lesioni, furto. © RIPRODUZIONE RISERVATA