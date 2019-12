Roma, restyling completato per via Appia Nuova

Asfalto completamente rifatto e nuova anche tutta la segnaletica stradale, in particolare gli attraversamenti pedonali. Così ora si presenta un tratto di via Appia Nuova, una delle principali strade di Roma nel quadrante sud est.

Un intervento che sarà apprezzato non solo dai residenti ma anche da chi, venendo dai Castelli Romani, ogni mattina percorre questa strada per recarsi al lavoro nella nostra città», scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. Le operazioni di restyling, nel tratto tra via Demetriade e via delle Capannelle, sono state condotte di notte per non creare disagi. Oltre a rifare l'asfalto sono state pulite caditoie e tombini e rifatta la segnaletica stradale. Così la strada sarà più sicura.

Questo non è l'unico intervento realizzato in quel quadrante - assicura la sindaca - ci siamo occupati di via Tuscolana, da piazza di Cinecittà a via Santa Maria del Buon Consiglio. E nel 2020 i lavori continuano».

