Roma, gestiva centrale di spaccio nella propria abitazione: arrestato 26enne incensurato

Un 26enne incensurato è stato arrestato per droga dai carabinieri della stazione di Ponte Galeria. I militari avevano notato un insolito andirivieni dalla sua abitazione e hanno deciso di controllarlo. In casa sono stati rinvenuti due involucri di cocaina e uno di hashish, vario materiale occorrente al confezionamento della droga, nonchè la somma contante di quasi mille euro, provento della loro attività illecita. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Gli stessi militari hanno accompagnato presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli un 71enne con precedenti. L'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, alcuni giorni prima, era stato sorpreso all'esterno della propria abitazione ed arrestato dai carabinieri che avevano informato dell'accaduto il competente magistrato. Oggi, la Corte d'Appello di Roma, non ritenendo la misura comminata al malfattore sufficiente ne ha disposto la sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere.

