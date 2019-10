Pavia, spaccio nei quartieri della movida: preso il pusher dei vip

L'acquisto veniva prenotato su Whatsapp e tra i suoi clienti c'erano i vip del centro storico cittadino, ma anche studenti universitari che lo contattavano durante le serate della movida. A Pavia, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un marocchino di 29 anni: in poco tempo era diventato il pusher più conosciuto della città. E' stato fermato mentre stava vendendo due bustine di marijuana a due ragazzi. Perquisendo il suo appartamento, in un palazzo del centro, gli agenti hanno trovato e sequestrato 1.160 grammi di inflorescenze di marijuana, con 25 dosi già suddivise in bustine, un bilancino elettrico, 18.840 euro in contanti. Hanno anche trovato diversi telefoni cellulari con centinaia di contatti. L'appartamento era una vera e propria centrale dello spaccio: sul tavolo della cucina la droga veniva pesata e suddivisa nelle singole bustine. I clienti ordinavano la marijuana tramite un messaggio su Whatsapp: la droga veniva poi venduta tramite appuntamenti fissati nelle vie del centro.

