Roma, spari a Corso Francia: ladri inseguiti dalla polizia si schiantano contro volante

Un colpo d'arma da fuoco in aria è stato esploso durante un'operazione di polizia a Roma. Secondo quanto si è appreso, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due rapinatori di Rolex su Corso Francia e durante l'inseguimento sarebbe stato esploso un colpo a scopo intimidatorio. Lo scooter su cui viaggiavano i rapinatori è poi finito contro una volante e i due sono stati arrestati. Due poliziotti sono andati in ospedale per farsi refertare.

Dopo l'esplosione del colpo di pistola a scopo intimidatorio, i rapinatori hanno fatto inversione e sono poi scappati contromano, terminando la loro fuga contro una volante della Polizia. Due poliziotti sono rimasti feriti.



Banda dei Rolex. Inseguimento e arresto di due rapinatori a Roma, corso Francia #livetweet pic.twitter.com/Xdc7rtvsuF — Salvo Sottile (@salvosottile) November 10, 2019

[AGG] 🔴🔴#Roma #incidente - Corso di Francia code altezza Via Luigi Bodio [ ATTENZIONE CHIUSURA DELLA LATERALE DI CORSO DI FRANCIA DIREZIONE CENTRO ]#luceverde #Laziohttps://t.co/F8Hvhdmmzm — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 10, 2019

