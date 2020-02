Montespaccato, chiusa per droga e violazioni igienico-sanitarie pizzeria ​vicina ai Gambacurta

Chiusa, con relativa sospensione della licenza per 15 giorni, una pizzeria nel quartiere di Montespaccato, luogo abituale di ritrovo di alcuni esponenti del clan Gambacurta. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trastevere hanno notificato il provvedimento disposto dal Questore Carmine Esposito.

La decisione è maturata dopo una serie di controlli avviati già dal mese di novembre nei quali i militari, con il supporto dei Nas, avevano ravvisato nel locale delle profonde carenze igienico-sanitarie. Alimenti conservati in maniera impropria, privi di tracciabilità nonché scaduti. E non era la prima volta. Già più volte in passato al titolare dell'esercizio era stata sospesa la licenza, da ultimo a gennaio del 2018 quando il locale fu chiuso per 45 giorni.

Ad essere accertate, però, non solo le carenze igieniche. Durante i controlli, il titolare - un pregiudicato romano con alle spalle diversi precedenti per spaccio di stupefacenti - è stato trovato in possesso di cocaina mentre in più circostanze sia all'interno che all'esterno del locale i carabinieri hanno potuto accertare la presenza assidua e continuativa di vari soggetti gravati da precedenti specifici. Tra loro i militari hanno potuto riconoscere diversi personaggi legati da vincoli parentali alla famiglia Gambacurta, noto clan malavitoso di Montespaccato e Primavalle.



