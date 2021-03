11 Marzo 2021

di Camilla Mozzetti

(Lettura 2 minuti)







Otto tutor - quattro per ogni corsia - al fine di limitare la velocità delle auto e ridurre l'indice dei sinistri che in questo tratto di Roma restano elevatissimi. Dopo i lavori di riqualificazione, compiuti lo scorso anno, a breve un nuovo intervento interesserà la Galleria Giovanni XXIII.

Roma, galleria Giovanni XXIII chiusa, traffico in tilt. Rabbia dei residenti: «Ora dovete risarcirci»

Si tratta dell'istallazione di 8 autovelox, già annunciati mesi fa, che a breve entreranno in funzione per stanare e multare chi preme l'acceleratore e fungere da deterrente imponendo agli automobilisti di camminare a non più di 70 chilometri orari. Entro l'estate la Giovanni XXIII sarà la prima galleria urbana italiana «dotata di un sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli in transito» spiega sulla sua pagina Facebook la presidente della commissione Lavori pubblici Alessandra Agnello. «Una misura necessaria alla luce dell'alto numero di incidenti, purtroppo alcuni con decessi - conclude la presidente - che ogni anno si registrano in questo tratto di viabilità urbana a causa della costante infrazione del limite di 70 km/h».

Gli 8 sistemi di rivelazione della velocità - 4 per ciascuna delle due carreggiate che dall'altezza del Foro Italico arrivano alla Pineta Sacchetti - segue il decreto emanato dal prefetto di Roma lo scorso 18 ottobre 2018 e uno studio di progettazione realizzato dall'Agenzia per la Mobilità. Ad oggi si è insediata la commissione giudicatrice che valuterà le offerte presentate alla gara dei lavori. L'importo di gara è di un milione di euro e dal crono-programma previsto dall'amministrazione comunale i lavori, che dureranno in tutti dieci giorni per ciascuna corsia, verranno eseguiti durante la notte per non creare disagi alla circolazione.

Galleria Giovanni XXIII, lavori al via da domani: Roma Nord a rischio caos