Galleria Giovanni XXIII, lavori al via da domani: Roma Nord a rischio caos

Domani sera chiude per lavori di manutenzione la canna Nord Galleria Giovanni XXIII, ma il Campidoglio fa un corto circuito comunicativo sui tempi. Per Palazzo Senatorio trenta giorni, per la polizia locale due mesi e mezzo. Il 17 gennaio il sito del Campidoglio pubblica che la Galleria «resta chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo» con «massimo 35-40 giorni di chiusura totale, invece dei 75 previsti inizialmente nel cronoprogramma. Questo consente di riaprire la Galleria al traffico circa 35 giorni prima. Le residue operazioni di completamento dei lavori saranno eseguite in orario notturno». Lo stesso giorno è però la polizia locale a comunicare tempi diversi, senza mai aggiornare l'informazione. Lo fa su Facebook, sulla propria pagina ufficiale, dove si legge che la canna Nord della Galleria «resterà chiusa dalle 22 del 20 gennaio 2020 alle 6 del 4 aprile 2020». Di sicuro, stando alle indicazioni della polizia (che sono le stesse che appaiono sul sito Luce Verde sulla mobilità capitolina) c'è che si inizierà con un martedì nero giacché anche la metro Cornelia è chiusa. Nelle prossime settimane poi la situazione potrebbe complicarsi a causa del rifacimento dell'asfalto sull'Aurelia che comporterà la chiusura parziale della strada.

I TRACCIATI

Quattro sono i percorsi alternativi suggeriti dalla polizia locale. O si esce su viale di Tor di Quinto e si percorre lungotevere Maresciallo Diaz, viale Antonino di San Giuliano, via dei Colli della Farnesina, via della Camilluccia, via Igea e via Trionfale. Due sono i percorsi suggeriti con l'uscita Galleria Farnesina: uno prevede come itinerario viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via della Camilluccia e via Trionfale, mentre l'altro ha come percorso viale dello Stadio Olimpico, circonvallazione Clodia, la Panoramica e via Trionfale. Un quarto percorso suggerito dalla polizia locale di Roma Capitale ha però una limitazione di transito per i veicoli superiori alle 6 tonnellate e prevede l'uscita su Corso di Francia, per poi passare su via Cassia Nuova, via Vilfredo Pareto, via Cassia, viale Cortina D'Ampezzo, via del Forte Trionfale, via Trionfale. Con i suoi 2.930 metri, la Galleria Giovanni XXIII è uno dei tunnel stradali urbani più lunghi d'Europa. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 2001 per poi arrivare all'inaugurazione dell'infrastruttura il 22 dicembre 2004. Nel corso degli anni è diventato uno dei cuori della mobilità della Capitale. Ogni mattina passano per la galleria circa 4 mila veicoli.



