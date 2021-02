Raddoppiano gli autovelox sull’Appia tra Ciampino e Albano. Oltre al rilevatore di velocità già presente al chilometro 17.300 è in arrivo il “fratello gemello” sul lato opposto verso Roma e l’aeroporto. Prefettura e Anas, dopo una lunga lite amministrativa, hanno dato l’ok al nuovo impianto, dicendo che il dispositivo oggetto della lunga querelle non verrà smantellato (c’era un’irrogalarità). La “lite” era tra comune di Ciampino ed ente gestore della strada. Il risultato per i cittadini è che ci saranno due rilevatori e che quindi verranno fatte più multe.



«Abbiamo superato tutte le questioni in sospeso con l’Anas – dice Daniela Ballico, sindaco di Ciampino – e ora raddoppiamo la sicurezza, con un doppio sistema di videocamere su entrambi i lati della via Appia». Nessuna parola dal Comune sulle contravvenzioni. Sono già iniziati lavori per la realizzazione di un “polo integrato di videosorveglianza” - cosi lo definisce l’amministrazione - costituito da cosiddetti dispositivi Velocar per la rilevazione degli eccessi di velocità e telecamere di videosorveglianza per il controllo del territorio. Il nuovo impianto, lungo una strada sulla quale passano migliaia di auto, nasce in prossimità di un attraversamento pedonale e delle fermate dei mezzi pubblici nel tratto compreso tra via dei Laghi e Santa Maria delle Mole.

«Il nostro progetto – dice Roberto Antonelli, comandante della polizia locale di Ciampino – nel pieno rispetto della giurisprudenza del Consiglio di Stato prevede anche l’installazione di due specifiche telecamere Targa Sistem per il monitoraggio continuo delle autovetture in transito, in grado di segnalare in tempo reale alla centrale operativa eventuali anomalie di veicoli da sottoporre a controlli successivi». I due autovelox - tecnicamente chiamati Velocar - sono in grado di captare, oltre agli eccessi di velocità, anche revisioni irregolari e assicurazioni scadute. Nel 2019 sono stati 6 milioni gli automobilisti in transito sulla via Appia, 600 mila le infrazioni rilevate e 9.530 le multe effettivamente comminate, mentre il 2020 ha visto il passaggio di 5 milioni di vetture, con quasi 8000 sanzioni pecuniarie su 467.000 irregolarità riscontrate. Questi numeri potrebbero crescere. «Dal 2018 al 2020 – i rilevamenti per eccesso di velocità – conclude la Ballico - sono calati del 64 per cento. Abbiamo installato un sistema di videosorveglianza anche in via Romana messa in sicurezza con il rifacimento degli attraversamenti pedonali e la riattivazione del semaforo».

