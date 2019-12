Colpo al Todis, rubata la cassaforte con gli stipendi dei dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a colpire la banda di professionisti dello scasso: nella notte tra sabato e domenica ha svaligiato il Todis di via delle Case Rosse al. Le quattro persone in modo rocambolesco hanno20.000 euro in contanti che, fra l'altro dovevano servire a pagare i dipendenti.La "gang", incappucciata e con guanti in lattice entrata in azione forzando la serranda. Poi hanno smurato la grossa cassaforte che hanno messo su un carrello per poi caricarla su un'auto. Quindi la fuga. Sul posto la polizia scientifica. Le immagini a circuito chiuso hanno ripreso le 4 sagome dei banditi con il volto coperto da passamontagna.