Roma, furto nella sede del partito Radicale: smurata la cassaforte

nella sede delal centro storico di, in via di Torre Argentina. Laè statae portata via dai ladri. L’allarme è scattato stamattina. Sul posto i carabinieri della stazione di piazza Farnese che indagano sulla vicenda e gli uomini del Nucleo Investigativo dell'Arma. I ladri, sarebbero saliti al terzo piano, e molto probabilmente sono entrati da una entrata secondaria, una sorta di ballatoio.Nella cassaforte soldi e documentazione relativa alla contabilità. Poi come se non bastasse, nella sede c’erano dei lavori di ristrutturazione e in salone erano posizionati tablet e apparecchiatura elettronica, arraffati anche quelli. «Il giorno dopo il congresso. Svaligiata la sede del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito», scrive su Facebook, il neo segretario dei Radicali Maurizio Turco, postando la foto dei danni provocati nella sede del partito.