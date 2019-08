Un incendio è divampato nella notte all'interno di una palestra, che si trova al piano seminterrato di uno stabile di quattro, in via Flaminia, nella zona del Fleming, a Roma. A causare le fiamme sarebbe stato un corto circuito. La palestra Fitness Love Fleming era chiusa per ferie al momento del rogo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Ponte Milvio. © RIPRODUZIONE RISERVATA