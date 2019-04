Aggredisce la ex compagna e il padre di lei, arrestato a Fiumicino dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri hanno arrestato a Fiumicino un 42enne, con precedenti, che, per futili motivi, ha aggredito l'ex compagna. I militari hanno individuato e bloccato l'uomo in strada proprio mentre stava infierendo sulla donna eanche sul padre di quest'ultima, che stava tentato di difenderla. Prontamente immobilizzato ed ammanettato, è stato portato nel carcere di Civitavecchia, mentre la donna e il padre, soccorsi dai militari, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.Ad Acilia, nell'entroterra di Ostia, invece, nel corso dei numerosi servizi di vigilanza effettuati, i carabinieri hannofermato e sottoposto a controllo un 48enne originario della Liguria, con precedenti. L'uomo, a seguito di un'accurata perquisizione effettuata anche presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi stupefacente e, pertanto, denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. La droga (marijuana e hashish) è stata sequestrata.