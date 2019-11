Fiano Romano, allo svincolo della A1 chiusure per il rifacimento del manto stradale

Sulla A1 diramazione Roma Nord, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 20 di giovedì 21 novembre alle 7 di venerdì 22, sarà chiuso il ramo che, dallo svincolo di Fiano Romano, immette sulla Salaria verso Rieti. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere lo svincolo in direzione di Roma-Fiano Romano e seguire le indicazioni per la Salaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA