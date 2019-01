Lazio, i tifosi festeggiano i 119 anni: tensione con la polizia a Prati

Scontri tra polizia e tifosi dopo la mezzanotte in occasione dei 119 anni della #Lazio a Piazza della Libertà pic.twitter.com/4NvTME9Pxb — Francesco Pietrella (@frapietrella) 8 gennaio 2019

Folla e fumogeni in piazza della Libertà a Prati per i 119 anni della Lazio. Come da tradizione oltre mille tifosi biancocelesti si sono radunati per festeggiare l'anniversario della nascita del club.Dopo mezzanotte fuochi, fumogeni e cori per celebrare il compleanno della squadra ma anche momenti di tensione con una parte dei tifosi venuti a contatto con la polizia, che ha risposto con cariche di alleggerimento, per disperdere gli ultrà. Alcuni tifosi hanno gridato cori contro i carabinieri.In piazza della Libertà per la festa dei tifosi è arrivato anche il presidente del club Claudio Lotito.